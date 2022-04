El condado Montgomery instalará 26 centros de bienestar en secundarias para beneficio de hispanos

“Me estresé mucho no solo por el idioma al llegar a las escuelas aquí”, dijo Cristian en entrevista para Noticias Washington DC. “Por el hecho de ser indocumentado, también muchas veces te pueden decir que tú no podrás calificar para entrar a la universidad por el hecho de no tener una documentación legal aquí en los Estados Unidos y eso te puede llevar a caer en problemas y sentirte muy bajo, en depresión, a no querer seguir”.