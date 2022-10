Legalización de la marihuana en DC tiene camino largo por recorrer, reconocen organizaciones

“Necesitamos ver que esta droga sea desclasificada, necesitamos entender que esto solamente afecta lo que ya ha pasado y no detiene que sucedan nuevos arrestos, no la cambia de ser una droga de clasificación 1, no saca de la prisión a ninguna persona a lo largo del país que actualmente está lidiando con una condena por cannabis. tenemos mucho trabajo por hacer”, expresó Toi Hutchinson, directora ejecutiva del Marijuana Policy Proyect.