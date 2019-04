Fiscales en California exoneran a policías que balearon a una joven hispana en Navidad

Los cuatro oficiales de la Policía que dispararon en 37 ocasiones contra una joven hispana tras una persecución en San José durante la Navidad de 2018 actuaron de manera justificada. El fiscal del condado de Santa Clara determinó que los agentes abrieron fuego contra Jennifer Vazquez debido al inminente peligro que enfrentaban, esto pese a que la sospechosa no era la persona a la que buscaban.

En un reporte de 62 páginas publicado este viernes, los fiscales concluyeron que, durante la confrontación, Vazquez no hizo nada para disipar las sospechas de los cuatro oficiales que participaron en la persecución, quienes en ese momento pensaron que ella y su acompañante estaban ligadas a una balacera que dos horas antes dejó dos personas heridas.

Jennifer Vazquez viajaba junto a Linda Carmona Bruno a bordo de un automóvil Toyota Camry cuando decidió no obedecer las indicaciones de la policía para detenerse. Las autoridades comenzaron a seguirla después de que un testigo indicó que el vehículo en el que ambas viajaban, había huido de la escena del crimen después del tiroteo.

“¡Te voy a disparar si no paras!”, le insiste mientras la sospechosa intenta salir de la reja donde el automóvil seguía atorado después del choque. Al no ver respuesta, Mercado les comunica a los otros oficiales que está listo para abrir fuego. “Si me avienta el carro le voy a disparar”, se le escucha decir en el video.