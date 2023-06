Tania Victoria Marín en Cannes: Fusionando estilo latino y glamour internacional

“El evento en Mónaco más que todo fue la exposición de carros de la Fórmula 1 y conocer las atracciones, el recorrido que iban a hacer los carros, la carrera. Tuvimos un cóctel, también se expuso mucho arte, y el arte me encanta. Entonces fue bien satisfactorio para mí, me sentía como pez en el agua en Monte Carlo porque como ingeniera también me apasionó ver el ensamblaje de los vehículos y su parte mecánica”, añadió Tania Victoria Marín.