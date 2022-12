Estas son 10 nuevas leyes que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023 en California

▪️ Antecedentes criminales. Algunas personas con registros criminales, sentencias y arrestos podrán blindar esa información para que no aparezca en las revisiones de antecedentes penales. La ley SB 731 no elimina el pasado criminal de los residentes, pero les permite que la información que resguardada del público en general. La ley solo aplica para quienes hayan completado sus sentencias, incluidos los periodos de libertad condicional, y no para quienes hayan cometido crímenes violentos como homicidios, secuestros, violaciones o delitos sexuales.