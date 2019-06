"No era una amenaza": revelan video de un hombre con una barra metálica que murió abatido por policías

La familia de Hall presentó una demanda civil contra el Departamento de Policía argumentando que violaron sus derechos civiles al fallar en usar tácticas para aminorar la tensión durante la confrontación. Sin embargo, a través de un comunicado el jefe de la Policía, Thomas Chaplin, señaló que sus agentes no tuvieron tiempo para establecer diálogo con el sospechoso, como se observa en los videos publicados.

Las pruebas

Las imágenes que captaron las cámaras en los uniformes de los agentes, al igual que la cámara de vigilancia de una vivienda, muestran a los cinco oficiales llegando a la calle Arlene Lane y establecer contacto con Hall. “Miles, ven acá”, se le escucha decir al primer oficial que lleva en sus manos un rifle que dispara balas no letales.

Casi al unísono, los cinco oficiales le piden una y otra vez que se detenga, pero el sospechoso continúa corriendo decidido hacia los policías. En todos los ángulos presentados por las autoridades se observa a Hall claramente dirigiéndose hacia los agentes, pero en las grabaciones no queda claro si su intención era atacarlos con la barra de metal que llevaba en su mano.

“Francamente, pareciera que estaba corriendo para pasarse de largo (de los oficiales), estaba intentando evitarlos. No crearon (los agentes) ni el tiempo ni la distancia que se requiere cuando están lidiando con una persona que no está actuando de manera sana”, dijo el abogado John Burris, quien agregó que Hall no estaba usando la barra metálica de una “forma letal”.