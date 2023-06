Juan Pablo Fuentes muestra su talento en distinguidas plataformas de streaming

Al hablar de su primer proyecto al lado de Ana Serradilla y Mauricio Ochman en la película “A todas partes”, el actor relató “me acuerdo perfectamente porque solo tuve dos llamados, lo más importante para mí fue que confirmé que estaba en el camino correcto; hablando de Mauricio y Ana son increíbles, muy chistosos, les agradezco porque me dieron la bienvenida a ese mundo del cine y la televisión y de la actuación, fueron los primeros compañeros que tuve en mi carrera y me hicieron sentir en casa, me cobijaron todo el tiempo”.