Falla en el DMV puede afectar a más de 3 millones de californianos con Real ID

Casi tres millones y medio de californianos que obtuvieron la nueva identificación conocida como Real ID podrían tener que contactar de nuevo al DMV para concluir el trámite, debido a que el departamento no cumplió con los reglamentos de las autoridades de Seguridad Nacional (DHS) cuando puso en marcha el programa en el 2018.

En una carta enviada por el Departamento de Seguridad Nacional al gobernador Gavin Newsom, las autoridades federales señalan que el DMV entregó un número no determinado de tarjetas de identificación a residentes que no mostraron por lo menos dos comprobantes de domicilio, y que esa práctica no cumple con las regulaciones establecidas para el Real ID.