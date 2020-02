Ellen DeGeneres, MC Hammer y Sylvester Stallone: algunas sorpresas de los anunciantes en el Super Bowl

Las estrellas del comercial de Amazon, Ellen DeGeneres y su esposa, la actriz Portia de Rossi, imaginan cómo era la vida en diferentes épocas antes del dispositivo asistente de voz Alexa, de la compañía. Entre otros ejemplos, una empleada doméstica llamada Alexa arroja leña ardiendo por una ventana cuando se le pide bajar la temperatura; un pionero del Viejo Oeste pide a su acompañante de inteligencia artificial que “toque una canción que me guste”. En una de las pocas alusiones políticas de la noche, un repartidor de periódicos dice que su diario incluye “noticias falsas”, y un personaje que se asemeja a Richard Nixon pide a su secretaria que le recuerde borrar sus cintas (si bien ella mira a la cámara y dice que no lo hará).

Como podremos ver, Arya puede cantar tan bien como apuñalar. La actriz de “Game of Thrones” Maisie Williams interpreta la canción “Let it Go” de la cinta animada “Frozen” mientras promueve la familia de vehículos eléctricos de Audi, e-tron. El comercial será transmitido en el cuarto periodo.

El clásico de MC Hammer “U Can’t Touch This” cumple 30 años este año, pero eso no impide que Cheetos lo adopte. El anuncio de frituras muestra a un hombre con los dedos manchados con polvo anaranjado de Cheetos que no puede detener muebles que se mueven ni realizar sus labores de oficina. El mismo MC Hammer _con todo y sus estirados pantalones_ aparece constantemente para repetir su pegajosa e icónica frase.

Pepsi trata de retomar su guerra con Coca Cola con Missy Elliott y H.E.R. interpretando una versión actualizada del clásico de los Rolling Stones “Paint It Black”. Mientras las cantantes entonan la letra “I see a red door and I want it painted black” (“Veo una puerta roja y la quiero pintada de negro”), una lata roja de refresco que asemeja a una Coca se transforma en una lata negra de Pepsi.