De estudiante de preparatoria a actriz porno: qué tiene que ver esta joven con la lucha por la libertad de prensa

De acuerdo con el diario The New York Time, los directivos del Distrito Escolar de Lodi exigieron revisar el trabajo periodístico antes de que fuera publicado en sus versiones impresa y para Internet. Los directivos escolares temían que el artículo violara un reglamento estatal que prohíbe a los periódicos estudiantiles publicar contenido “obsceno, difamatorio y provocativo”. Pero el intento de las autoridades escolares terminó generando mucha más atención de la que el artículo tal vez hubiera recibido.

Gabriella Backus, editora en jefe de The Bruin Voice, señaló por su parte que la historia no tiene nada que ver con una apología de la pornografía, sino que más bien es un vistazo a la vida de una joven de 18 años que se tuvo que salir de la casa de sus padres y comenzar a pagar una renta por si sola. “Ella recurrió a la pornografía por dinero y porque eso la hacía sentir empoderada. Elos (las autoridades escolares) no entienden lo que significa ser una estudiante y no entienden el clima cultural por el que atraviesan los adolescentes”, indicó.