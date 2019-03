Apagones en el este de la Bahía causan cierre de preparatoria y alerta en la refinería de Richmond

El primero ocurrió alrededor de las 6:20 am en la planta. De acuerdo con las autoridades, el apagón provocó la aparición de llamaradas, por lo que se emitió una alerta de Nivel 1 a través del Sistema de Advertencia Comunitario. La refinería explicó que las llamaradas ocurren cuando se necesita liberar presión para mantener las operaciones de manera segurida.

Las causas del corte en el suministro eléctrico no han sido reveladas, pero la compañía PG&E indicó que el apagón no incluyó equipo de la empresa.

"Estamos conscientes de que el avistamiento de llamaradas podría causar preocupación (...) No hay amenazas o impactos a la salud de los residentes ni al medio ambiente", explicó la refinería en un breve comunicado publicado en la red social Facebook.

Horas después, alrededor de las 8:00 am, un segundo apagón en la preparatoria Richmond obligó a las autoridades escolares a cancelar las clases por el resto del día. En la entrada del plante, los padres de familia y estudiantes encontraron un letrero que en el que se leía "No hay luz. No hay escuela".