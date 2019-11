Wurstfest en New Braunfels resurgirá de las cenizas tras quedar calcinado

SAN ANTONIO, Texas — Las históricas instalaciones del festival Wurstfest en New Braunfels fueron consumidas por un incendio que se desató este viernes. Sin embargo, Wursthalle dijo que la mayor parte del edificio se salvó del siniestro.

"Wurstfest es una celebración comunitaria de New Braunfels... Wurstfest y New Braunfels son resistentes. Reconstruimos después de las inundaciones. Vamos a reconstruir después de esto. Estaremos listos para organizar la 60ª Wurstfest el 6 de noviembre de 2020 durante la 175ª celebración de la fundación de New Braunfels", manifestó la compañía en delcaraciones escritas en su página de Facebook.