VIA ofrece transporte gratis a quienes se vacunen contra el coronavirus en centros de la ciudad

SAN ANTONIO, Texas.- VIA Metropolitan Transit ofrecerá transporte de cortesía para cualquier persona que viaje hacia o desde una cita en un sitio de vacunación contra el coronavirus .

La ciudad de San Antonio y el condado de Bexar tienen varios centros de vacunación masiva incluidos el Alamodome y el centro comercial Wonderland of the America y cuyo proceso de vacunación inicia a partir del lunes 11 de enero hasta nuevo aviso.

Esto incluye el servicio de autobús regular, VIA Link y el servicio de transporte alternativo VIAtrans. Los pasajeros de VIA Bus y VIA Link pueden presentar su registro de cita en forma impresa o en su dispositivo móvil o su registro de vacunación contra el covid-19 para viajar gratis el día de su cita.