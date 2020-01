Tía pide ayuda económica para los servicios fúnebres del niño de 3 años asesinado en San Antonio

"Mi sobrino, Christian Alexander, resultó gravemente herido bajo el cuidado del exnovio de mi hermana. Ella (la hermana) trabajaba la noche del 26 de enero. Mi sobrininito fue declarado con muerte cerebral el 27 y el 28 fue desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida. El médico forense ha dicho que todo su cuerpo es evidencia", dijo Katherine Crisp en la página de Go Fund Me que abrió para la recaudación de fondos que pudiera costear los gastos de los servicios fúnebres del menor.

La tía del menor abrió una página para recibir apoyo de la ciudadanía porque los ingresos de la familia no pueden costear los altos costos de los servicios de la funeraria y entierro. "Tanto los ingresos de mi hermana como los míos y los de la familia son bajos. Fundé este Go Fund Me para ayudar con los gastos funerarios y conmemorativos", detalló Crisp.