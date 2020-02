“Si corren, se les cae la piel”: la rara enfermedad que sufren dos niños mexicanos

Sin embargo, aunque esta condición no se asocia con deformidades graves, sí les impide a quienes la tienen realizar actividades tan cotidianas como correr: “Ellos no pueden correr como los otros niños porque en el mínimo roce se les cae la piel” , explicó el padre a Univision .

Esta enfermedad no tiene cura y deja ampollas y cicatricez en la piel que causan dolor con cualquier movimiento. "Ellos son los que me dan fuerzas porque me dicen que no les duele cuando yo sé que sí les duele mucho", empatiza García con sus hijos.