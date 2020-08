Seis integrantes de una familia en San Antonio terminan infectados por coronavirus

SAN ANTONIO, Texas.- Ana Saucedo, de 31 años, permanece confinada en su casa junto a cuatro de sus hijos. No puede ver a su esposo. Tampoco puede salir a buscar a su hija desaparecida. Y, desde hace varias semanas, tampoco tiene cómo alimentarse ni pagar la renta. ¿La causa? El coronavirus .

"Seis miembros de mi familia están contagiados de Covid-19. Mi esposo (Víctor Ramos) fue el primero que se contagió, el decía que no podía respirar y no lograba levantarse de la cama. Mi suegra, mi hermana y mi sobrino también dieron positivo", dijo Saucedo, que a su vez admitió que pensó que el Covid-19 era un invento. “Yo era de las personas que no creía en el virus”, agregó.