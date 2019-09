Residentes de San Antonio demandan a la ciudad en defensa de Chick-fil-A

La demanda solicita al Tribunal que prohíba a la ciudad permitir que cualquier proveedor que no sea Chick-fil-A opere en el espacio que había sido reservado para Chick-fil-A en el acuerdo de concesión original entre la ciudad y Paradies Lagardere. También busca una orden judicial que ordenaría a la ciudad y a Paradies Lagardere instalar un restaurante Chick-fil-A en el espacio de 985 pies cuadrados frente a la Puerta A6, de acuerdo con la propuesta original de Paradies Lagardere.

En una reunión del concejo municipal el 21 de marzo de 2019, el concejal Roberto C. Treviño anunció que quería que Chick-fil-A fuera expulsado del aeropuerto de San Antonio porque "la comunidad LGBTQ" se ha "unido para expresar su desaprobación" del popular restaurante.

Por otro lado, Knuffke dijo que "de acuerdo con nuestro consejo municipal los principios cristianos firmemente arraigados significan que no puede hacer negocios en el aeropuerto de nuestra ciudad. Quizás pronto decidan que aquellos que adoptan valores tradicionales no deberían poder hacer negocios en San Antonio. Tenemos que asegurarnos de que eso no suceda.