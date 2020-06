Reabre el parque Six Flags a partir de junio y estas son las medidas que debes tomar

SAN ANTONIO, Texas.- El parque temático de Six Flags Fiesta Texas anunció el reinicio de sus operaciones al comenzar la Fase 3 de reapertura del estado .

De acuerdo con la comunicación, habrá control de temperatura para las personas que entren a las instalaciones. Six Flags solicita que toda persona mayor de 2 años utilice una mascarilla o un cubrebocas para evitar la exposición el coronavirus. No obstante, no será obligatorio usarlos en las atracciones acuáticas.