Personas desempleadas en San Antonio debido a la pandemia pueden conseguir trabajo por medio de la ciudad

El director del Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad, Alex López, dijo que es importante que los residentes cambien de trabajo porque muchos de los empleos disponibles en marzo no regresarán. “Este es nuestro enfoque para ayudar a nuestros residentes a regresar a la fuerza laboral”, dijo.

El condado de Bexar también está ejecutando un programa similar llamado Access Career Training & New Opportunities for Work, o ACT NOW. Workforce Solutions Alamo es uno de los socios del condado y ha recibido una subvención de $14 millones.