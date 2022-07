“El lunes cuando miré eso, yo sentí como una presión en el corazón. Me dijo el consulado que estaba aquí mi hermano, pero de mi hijo no me daban razón. El sábado viajé aquí (San Antonio) para yo, personalmente, buscarlo entre los… tenía la esperanza de encontrarlo con los vivos, pero desgraciadamente no fue así”, narró Rafaela.