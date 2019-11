Nueva York enviaría a cientos de "homeless" a Texas

“Todos estamos en el mismo lugar. No tenemos los detalles y han habido rumores… Entonces, la ciudad ahora se está preparando porque hemos visto un aumento de personas que no tienen dónde vivir. No sabemos si vienen de Nueva York o de otros lugares, pero la meta del plan es dirigir a San Antonio para que pueda recibir o ayudar a las personas lo más que podamos”, dijo la concejal del Distrito 4, Adriana Rocha García a Univision Noticias.

"La razón por la que están alentando a las personas a abandonar estas grandes áreas metropolitanas donde no hay viviendas asequibles es porque tal vez en otras áreas como San Antonio, puedan pagar viviendas", dijo la directora ejecutiva del Sur Alamo Regional Alliance for the Homeless, Brenda Mascorro. "Entiendo la lógica detrás de esto. No estoy de acuerdo con eso", añade.