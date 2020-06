“No hables en nombre de mi hermano”: Stephen Jackson, campeón con los Spurs, lanza mensaje contra Trump

El exbasquetbolista de la NBA Stephen Jackson , quien fue campeón con los Spurs de San Antonio , publicó un video en su cuenta de Instagram dirigido al presidente Donald Trump , donde le pidió no hablar en nombre de George Floyd , quien era su amigo cercano.

"Este mensaje es para Donald Trump. Este mensaje es para ti. No hables en nombre de mi hermano. Quiero que lo prometas. No estarás en la Casa Blanca en noviembre. No serás reelegido. Te lo digo ahora. Verás como todo el mundo se une. Casa a casa. Raza por raza. Todos apoyan el amor. 50 estados, 18 países, eso es lo que mi hermano Floyd hizo.