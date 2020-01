"No a la guerra con Irán": Texas se une a las más de 200 marchas a través de EEUU

Sobre 200 marchas a través de las principales ciudades en el país levantarán su voz con el lema "No a la guerra con Irán". En Texas, las ciudades de San Antonio , Austin , Dallas y McAllen se unirán al unísono a esta consignia.

"No seremos obligados a otra guerra. El jueves 9 de enero a las 5 pm, la mayoría contra la guerra en este país se hará visible para oponerse a la guerra de Trump y decir #NoWarWithIran", escribieron los organizadores de las marchas en la página de Internet.

La convocatoria lanzó un llamado a las manifestaciones pacíficas y a evitar confrontaciones con las personas que estén en desacuerdo con su petición. "Un principio básico compartido por las organizaciones de apoyo es un compromiso con acciones pacíficas y no violentas. Todas las acciones patrocinadas u organizadas en esta página están destinadas a ser no violentas y pacíficas. Esperamos que todos los participantes actúen legalmente en todo momento y busquen reducir la confrontación potencial con aquellos que no están de acuerdo con nuestros valores", dijeron.