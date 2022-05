Nelson Wolff, juez del condado de Bexar, da positivo por covid-19

“El miércoles me desperté con congestión pensando que era un resfriado. Esta mañana, después de no mejorar, mi esposa Tracy y yo hicimos una prueba de PCR y ambos dimos positivo por covid-19. No sabemos la cepa ni cómo entramos en contacto con el virus. Estamos experimentando síntomas leves y estamos recibiendo tratamiento y atención en el hogar", dijo Wolff.