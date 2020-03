Mujer teme haber estado expuesta al coronavirus en el aeropuerto JFK tras recibir un escupitajo intencionalmente

"Yo estaba comiendo, mientras esperaba mi vuelo a San Antonio. Me fijé que había un muchacho que se me estaba acercando. Le iba a pedir que se detuviera y mantuviera alejado para evitar exponerme al virus. No me dio tiempo, se agacho, escupió mi comida y me escupió a mi", dijo la mujer en un video que envió a Univision 41.