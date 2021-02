Crean moratoria para los texanos que no puedan pagar la factura de luz por la tormenta invernal

SAN ANTONIO, Texas.- Los texanos que no puedan pagar las enormes facturas de servicios públicos provocados por las gélidas temperaturas de la semana pasada no tendrán que preocuparse de que se les desconecte la energía si no pueden abonar la factura. La Comisión de Servicios Públicos de Texas emitió una moratoria sobre las desconexiones de servicios públicos por falta de pago.