Mónica Castro, madre de la víctima, contó a Univision 41 que desconocen la razón por la que el hombre le disparó a su hijo. "No sabemos en este momento por qué, no tenemos ni idea. Mi hijo no era problemático e iba a su casa a dejar un mandado e iba a regresar a mi casa para cenar y nunca llegó", dijo con voz entrecorada.