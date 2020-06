Escuelas públicas de Texas esperan plan de TEA de cómo será el regreso a clases en otoño

SAN ANTONIO, Texas.- Los distritos escolares de Texas buscan la manera segura de iniciar las clases presenciales este otoño, fecha que se tiene pautada para que dé inicio el año escolar en medio de la pandemia de coronavirus . Pese a esto, la Coalición de Maestros en San Antonio expresa malestar porque no se les tomó en consideración para el plan de reapertura de las escuelas.

"En tiempo de pandemia donde todos estamos en riesgo y las maestras no sabemos cómo vamos hacer lo que se nos requiere al no tener entrenamiento ni los recursos necesarios, el comisionado de educación y el gobernador dicen que todo está bien, pero no fuimos incluidos en el plan", dijo a Univision 41, Rachell Tucker, docente de la escuela pública del estado.