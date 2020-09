La restricción de los viajes fronterizos entre México y Estados Unido pudiera extenderse hasta el 2021

SAN ANTONIO, Texas.- La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer este miércoles que hasta que los estados fronterizos no se encuentren en "semáforo verde", los viajes fronterizos no esenciales continuarán siendo prohibidos en las fronterras terrestres con Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus .

Marcelo Ebrad, Secretario de Relaciones Exteriores afirmó en conferencia matutina de la presidencia de México que “es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos, no podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, no hay otra razón, esperemos que pronto se pueda regularizar”.