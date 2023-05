Acusan de homicidio a sospechosa de matar a balazos a otra mujer en un caso de ira al volante

“Esta mujer, como cualquier individuo, si tuvo un choque, tiene derecho de pedir una explicación de lo que sucedió. Tiene derecho al intercambio de información, y en el Estado de Texas uno no tiene que retirarse de la situación. Tiene el derecho de mantenerse donde esté. Si ella dice, a mí me están golpeando y yo creo que me van a poder matar, ella no tiene que esperar hasta que saque la navaja o la pistola, solo necesita ella creer que es lo necesario para defenderse ella misma”, añadió.