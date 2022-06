"No me lo van a devolver, no lo voy a tener para atrás... Me siento con mucho dolor y coraje. Por favor, a todos los papas, hablen con sus muchachos y los que sepan algo, por favor, vayan con la policía y digan lo que saben, por favor, para que hagan justicia por mi niño", dijo María Barriga, madre del joven, frente a las cámaras de Univision 41.