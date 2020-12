Extienden los horario en las oficinas de licencias de conducir de San Antonio y New Braunfels

A partir del 4 de enero, la oficina de licencias de conducir en Leon Valley y Pat Booker Road y la oficina en New Braunfels abrirán de lunes a jueves de 7 a.m. a 7 p.m. y de 7 a.m. a 5:30 p.m. los viernes. El horario actual en esas oficinas es de 8 a.m. a 5 p.m.