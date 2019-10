Gobierno de Trump privatiza la detención de niños migrantes

En un día reciente en una iglesia remodelada de ladrillo en el Valle de Río Grande, un cuidador intentó calmar a un niño pequeño ofreciéndole un vaso infantil. El adulto no sabía prácticamente nada del niño de tres años, que parecía balbucear unas pocas palabras en portugués. El personal del refugio ha intentado con desesperación encontrar a su familia, llamando al consulado brasileño y buscando en Facebook.

Cerca, varios bebés eran paseados en coche por el edificio, manejados por empleadas con camisas de color azul brillante con las letras “CHS”, siglas de Comprehensive Health Services, Inc., una compañía privada con fines de lucro contratada por el gobierno estadounidense para retener a algunos de los niños inmigrantes más pequeños.

Una investigación conjunta de The Associated Press y FRONTLINE ha determinado que el gobierno de Trump ha empezado a derivar parte de los cuidados a niños inmigrantes, pasando de organizaciones sin fines de lucro y en su mayoría religiosas a contratistas privados con fines de lucro

Funcionarios del gobierno indican que CHS mantiene el centro de Florida en reserva y que están centrados en la calidad de los cuidados que prestan los contratistas, no en quién obtiene beneficios por ese trabajo.

“No es algo que me parezca un problema a nivel moral”, dijo Jonathan Hayes, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados, dependiente del Departamento de la Oficina de Salud y Recursos Humanos. “No les pagamos más solo porque tengan ánimo de lucro”.

“¿Cuál es la motivación real, la disuasión o el dólar?”, dijo Acevedo, que el 14 de agosto de 2019 firmó una carta junto con docenas de responsables de las fuerzas de seguridad pidiendo a Trump que minimizara la detención de menores. “Yo me lo preguntaría si está recibiendo un dólar por esa asociación”.

Kelly no respondió a peticiones de comentarios. Pero en un comunicado, el presidente de Caliburn, Jim Van Dusen, indicó: “Con cuatro décadas en puestos de liderazgo militar y humanitario, una profunda comprensión de los asuntos internacionales y conocimiento de los actuales motores económicos en todo el mundo, el general Kelly es una sólida incorporación estratégica a nuestro equipo”.

Melissa Aguilar, directora ejecutiva del programa de refugios de CHS, dijo que no están separando niños, sino cuidando niños.

Tras 18 años trabajando para el gobierno, renunció hace poco a su puesto frustrado por las acciones de la agencia, como el trato a los niños inmigrantes. Lorenzen-Strait empezó a trabajar para la organización sin fines de lucro Lutheran Immigration and Refugee Services, que coloca a niños inmigrantes en casas de acogida.

“Esto no son suministros”, dijo. “Esto no es Amazon.com. No puedes simplemente encargar cuidados para inmigrantes”.