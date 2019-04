Fiscalía discute nuevas políticas para procesar criminalmente a personas sin hogar

El fiscal del distrito, Joe Gonzales dictaminó que aquellas personas sin hogar, que no tengan antecedentes violentos o no estén bajo libertad condicional no serán procesados por cargos de invasión a la propiedad privada. Sin embargo, tenga en cuenta que si hay algún indicio de que hay un problema de salud mental, el caso debe proceder a la JIAA, donde el acusado puede potencialmente obtener una evaluación / evaluación de salud mental.