FBI allana oficina del Precinto 2 del condado Bexar en San Antonio

De acuerdo a la oficial de asuntos públicos, Michelle Lee, la intervención de este lunes es parte de una investigación conjunta y en curso de los Texas Rangers y el FBI. No obstante, el FBI indicó que no se iba a divulgar mayores detalles hasta el momento. "En este momento no se divulgará más información para que la integridad de la investigación no se vea comprometida", dijo el FBI en declaraciones escritas.