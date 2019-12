Familia hispana pide ayuda para localizar a familiares de persona sin hogar e indocumentada en San Antonio

SAN ANTONIO, Texas — Una familia hispana de San Antonio rescató de la calle a Juan Muñoz , un desamparado indocumentado que se transporta en silla de ruedas y tiene un trastorno del habla que no le permiten comunicarse.

Muñoz fue hallado en el parque Martínez, cerca del centro de la ciudad del Álamo, donde ha pasado la mayor parte de su estancia desde que llegó a Estados Unidos, según una carta que encontró la familia dentro de sus pertenencias. "Debido a una situación médica, Juan no puede hablar. Es indocumentado, su esposa se encuentra en un asilo y él estuvo refugiado en Have for Hope en San Antonio", lee la carta.