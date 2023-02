"Yo no sé qué le haría mi hija para que me la matara": habla la familia de Evelyn Guardado, la guardia de cárcel hallada muerta en Texas

“Era una buena niña… Ella corría a la casa para ver a su hijo, dormía un ratito; su rutina era ir al gym, porque se estaba poniendo en forma… No puedo creer por qué me la mató. Yo no sé por qué tanta maldad contra mi hija, qué mal le haría mi hija para que me la matara, porque yo, como madre, sé que mi hija no se merecía eso”.