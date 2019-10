Este reo debía ser liberado con un GPS del condado Bexar, pero un desliz ocasionó que esto no ocurriera

La declaración de la Oficina del Alguacil señala que aunque a Albert Polito, de 57 años, sí le correspondía ser liberado de la cárcel tras pagar su fianza debió ser liberado con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esto no ocurrió porque la información de cómo debía ser liberado no estaba actualizada. No obstante, la Oficina enfatizó que "esta no fue una liberación errónea o negligente por parte del Centro de Detención para Adultos".