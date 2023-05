Elecciones en San Antonio 2023: ¿qué se va a escoger en la boleta?

Así vendrá la pregunta en tu boleta exactamente. Es una versión larga.

¿Debería enmendarse la Carta Constitutiva de la ciudad para incluir una política de justicia bajo la cual la ciudad de San Antonio “utilizará sus recursos y autoridad disponibles para lograr tres metas de suma importancia: primero, reducir la contribución de la ciudad a la encarcelación masiva; segundo, mitigar las prácticas de aplicación de la ley racialmente discriminatorias; y tercero, para ahorrar recursos públicos escasos para satisfacer mayores necesidades públicas” y para “reducir los arrestos innecesarios y ahorrar recursos públicos escasos a través de un conjunto integral de reformas”, que incluyen: poner fin al aplicación de la posesión de marihuana de bajo nivel al prohibir que los oficiales de policía emitan citaciones o realizar arrestos por delitos menores de Clase A o Clase B por posesión de marihuana, excepto en circunstancias limitadas; prohibir la aplicación de los delitos de aborto para promover la salud reproductiva, la seguridad y la privacidad de todos los residentes de la ciudad y establecer que los oficiales de policía no investigarán, realizarán arrestos ni harán cumplir ningún supuesto delito de aborto, excepto en circunstancias limitadas; prohibir las órdenes de allanamiento sin aviso al declarar que los oficiales de policía no obtendrán una orden de allanamiento sin aviso, ni participarán en la aplicación de una orden de allanamiento sin aviso con otras agencias encargadas de cumplimiento de la ley y crear políticas adicionales con respecto a la emisión de órdenes judiciales; prohibir los estrangulamientos sin excepciones; exigir a los oficiales de policía que emitan citaciones en lugar de realizar arrestos por delitos no violentos de bajo nivel definidos como posesión de sustancias controladas de menos de 4 onzas, grupo de penalización 2-a (cannabinoides sintéticos), delito menor de Clase A o B según el Código de Salud y Seguridad de Texas §§ 481.1161(b) (1) y (2), conducir con licencia inválida, delito menor de Clase A o B según el Código de Transporte de Texas § 521.457, robo de bienes de menos de $750, delito menor de Clase B según el Código Penal de Texas § 31.03(e) (2)) (a), robo de servicio de menos de $750, delito menor de Clase B según el Código Penal de Texas § 31.04(e) (2), contrabando en un centro correccional, delito menor de Clase B según el código penal de texas § 38.114(c), grafiti, con daño menor a $2500, delito menor Clase A o B bajo el Código Penal de Texas § 28.08(b)(2) y (3), conducta criminal con daño menor a $750, delito menor Clase B bajo el Código Penal de Texas § 28.03(b) (2), y todos los delitos menores de Clase C, excepto intoxicación pública de Clase C, que se abordarán de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de Texas, Artículo 14.031; y exigir que el consejo de la ciudad de San Antonio nombre y proporcione recursos a un director de justicia, sin experiencia previa en el cumplimiento de la ley, quien se encargará de cumplir con la política de justicia proporcionando una declaración de impacto en la justicia antes de cualquier voto del consejo de la ciudad que afecte la política de justicia y reunirse trimestralmente con las partes interesadas de la comunidad para analizar el desarrollo de políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la política de justicia en reuniones públicas?