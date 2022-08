Despiden a Pete Arredondo, jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, tras la masacre

A Arredondo se le culpa de varios errores, entre ellos no asumir rápidamente el comando de las operaciones en el tiroteo, de cometer errores en su llegada a la escena como no llevar radio, ni objetos o llaves para abrir las puertas, retrasar la respuesta por una llave maestra y escudos y demorarse 77 minutos para abatir al atacante. Mientras él siempre ha sostenido que no se consideraba la persona al mando de la operación y daba por sentado que otra persona había tomado el liderazgo.