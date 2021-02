Recursos de ayuda disponibles tras la tormenta invernal

Para asistencia de reparaciones por el clima invernal: a. Si no tiene seguro visite DisasterAssistance.gov o llame al 1.800.621.FEMA (3362) . b. Si su negocio o propiedad sufrió daños, visite Asistencia para préstamos por desastre o llame al 1.800.659.2295 . c. Si no califica para la asistencia de FEMA, el Fondo Comunitario de Reparación de Tuberías administrado por SAWS puede ayudarlo. Para solicitar este programa, visite el sitio web de Community Pipe Repair . Si tiene preguntas, llame al 210.233.FIXX (3499) d. Si no sabe a qué programa postularse puede llamar 311 (o 210.207.6000 ) y seleccione la opción 5.

Agua y comida

a. Asistencia alimentaria

b. Sitios de distribución de agua embotellada de 8:00 a.m - 5:00 p.m. todos los días hasta el 6 de marzo de 2021.

i. Wheatley Heights Sports Complex – 200 Noblewood Dr.

ii. Brooks – Challenger Dr. @ Research Place

iii. Texas A&M University - San Antonio - Main Campus – One University Way

iv. Port San Antonio – 205 Billy Mitchell Blvd.

v. SeaWorld San Antonio/Aquatica – 10300 Military Drive West

vi. Six Flags Fiesta Texas – 17000 IH 10 West

vii. Food Bank – 5200 Enrique M. Barrera Pkwy

viii. Our Lady of the Lake University -- 411 SW 24th St

ix. Community Bible Church – 2477 N Loop 1604 E

x. Heroes Stadium – 4799 Thousand Oaks Dr.

xi. Rolling Oaks Mall -- 6909 N Loop 1604 E

xii. Bullis County Park – 27583 Old Blanco Rd

xiii. Julius Matthey Middle School – 20350 Red Forest Ln