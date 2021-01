Estos centros de San Antonio recibirán envíos de vacunas contra el coronavirus esta semana

Los funcionarios de salud nombraron los centros a los se enviarán las vacunas, pero indicaron que no necesariamente es donde se distribuirán.

Aún no se especifica a dónde se enviarán específicamente estas nuevas dosis para su distribución.

Los cuatro sitios de distribución de la vacuna COVID-19 en San Antonio hasta ahora incluyen el Alamodome, el Centro Comunitario para Personas Mayores WellMed Elvira Cisneros, el Centro Comunitario para Personas Mayores Alicia Treviño López y Wonderland of the Americas.