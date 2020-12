Autoridades encuentran al adolescente de 14 años reportado como desaparecido en San Antonio

De acuerdo a Rivera, el menor no quiere recibir ayuda profesional y durante el verano, escapó de la casa tras enojarse.

"La otra vez estaba molesto porque no lo dejé salir con unos amigos, yo sabía la razón de por qué había escapado, pero esta vez, el solo iba para la escuela y jamás entró", contó Rivera en entrevista previa con Univision.

"Siento un inmenso dolor tristeza desesperación y angustia de no saber donde se encuentra mí Brayan. Por favor, donde quiera que estés déjanos saber que estás bien y vuelve a casa aquí te esperamos con los brazos abierto ansiosos de verte de nuevo. Te amamos y te extrañamos, por favor, vuelve que juntos seguimos luchando para encontrar las ayudas correspondientes para ti. Vuelve a casa, por favor. Déjanos saber qué te pasa y pide ayuda. No te quedes callado, me haces mucha falta y siento un vacío en mí corazón sin ti. Vuelve a casa", le suplicó Rivera a su hijo por medio de una carta abierta que le envió a su hijo a través de Univision 41 el día antes de su aparición.