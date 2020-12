"Vuelve a casa, por favor": el pedido de una madre a su hijo adolescente desaparecido en Texas

De acuerdo a Rivera, el menor no quiere recibir ayuda profesional y durante el verano, escapó de la casa tras enojarse.

"La otra vez estaba molesto porque no lo dejé salir con unos amigos, yo sabía la razón de por qué había escapado, pero esta vez, el solo iba para la escuela y jamás entró", aseguró Rivera.

En esta ocasión, la madre de Brayan cree que su hijo se fue con un hombre mayor de edad el 25 julio, pero no puede asegurar nada al no tener evidencia alguna. De hecho, aunque dice que informó a las autoridades de San Antonio sobre su desaparición, dice que no le han dado información ni actualización sobre el paradero de su hijo.