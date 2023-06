'Lo masacraron': Reclaman que policías matan injustificadamente a hispano en San Antonio

“Lo masacraron aquí. Forcejeamos aquí, pero él estaba de espaldas, y yo no vi a los policías, yo no los alcancé a ver. Yo le quería quitarle el arma porque dije ‘si vienen los policías, van a tirarle’ entonces yo me zafé y al voltearnos, él levantó el arma, pero no para disparar”.