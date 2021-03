"No hay suficientes vacunas": concejal de San Antonio dice que la ciudad no está preparada para vacunar a todos los adultos

SAN ANTONIO, Texas. - La concejal Adriana Rocha del Distrito 4 de San Antonio aseguró que "aún no hay suficientes vacunas para vacunar a todo el mundo" tal cual indicó el Departamento de Salud del Estado de Texas luego de anunciar que adultos en el estado podrán vacunarse contra el coronavirus a partir del lunes 29 de marzo.

"No hay suficientes vacunas aún y hay personas que tienen 60, 80 años y no sabemos cuántas personas no se han vacunado todavía. Entonces, se presenta un problema porque necesitamos saber debido a que todos se pueden vacunar ahora, pero las vacunas siguen al mismo nivel", dijo Rocha en entrevista con Univision 41.