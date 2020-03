Traen a San Antonio a unos 90 tejanos que están a bordo de crucero afectado por el coronavirus

SAN ANTONIO, Texas — La oficina del gobernador de Texas, Gregg Abbott , informó que unos 100 pasajeros que se encuentran a bordo del crucero Grand Princess , en el cual 21 personas dieron positivos a la prueba de coronavirus, podrían llegar a la Base Conjunta San Antonio-Lackland , pero no se ha informado la fecha y hora exacta del traslado. Se aclaró que ninguno de los viajeros que vienen a la ciudad de Álamo han presentado síntomas.

De acuerdo con lo establecido, los pasajeros no tendrán contacto con la comunidad y permanecerán en cuarentena.

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg , dijo que tenía conocimiento sobre la decisión que tomó el gobierno federal e indicó que las autoridades le informaron que los evacuados que llegarán a San Antonio no presentan síntomas.

"Anoche, recibimos la noticia de que el gobierno federal optó por poner en cuarentena a algunos de los evacuados del crucero Grand Princess en Lackland AFB. Nos han asegurado que todos los evacuados que llegan a Lackland no tienen síntomas. También nos han informado que un número significativo de los evacuados son residentes de Texas", dijo el alcalde.

"Hasta la fecha, no hay casos confirmados de covid-19 transmitido por la comunidad en San Antonio o el condado de Bexar. Durante todo el fin de semana, he estado coordinando con nuestra delegación del Congreso de la región y la Oficina del Gobernador para asegurar que se cumplan nuestras solicitudes y me complace que estemos unidos en esos esfuerzos", agregó.