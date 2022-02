Nueva ley de borrón y cuenta nueva elimina antecedentes ciertas personas en Utah

Code for America desempeñó un papel vital en el esfuerzo por automatizar la ley de borrón y cuenta nueva de Utah, como parte de su esfuerzo nacional para hacer que la aprobación automática de registros sea el estándar en todo el país. Code for America, en asociación con la Oficina Administrativa de los Tribunales de Utah, creó un algoritmo para identificar automáticamente todos los casos de condena que eran inmediatamente elegibles para ser aclarados y recibir alivio de la aprobación de antecedentes una vez que la ley entró en vigor. Los tribunales de Utah ahora están adoptando el código y el proceso técnico de Code for America para identificar los registros de condena elegibles por su cuenta y borrar continuamente los registros a medida que cumplen con los requisitos de elegibilidad.