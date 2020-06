La Ford F-150 2021 llega completamente renovada con la primera versión híbrida de su historia

Diseño

Aunque Ford nos dice que todos los paneles de su carrocería fueron rediseñados, no hay grandes sorpresas en el aspecto exterior de la nueva F-150, el cual muestra una variación de la atractiva camioneta de 2020. Al igual que en el modelo que sustituye, estos paneles son hechos de una aleación de aluminio de grado militar, y están montados sobre el mismo chasis de sección cuadrada, hecho de acero de alta resistencia que usa el modelo actual.

Su frontal es el más estilizado y hermoso que hemos visto en una F-150, con una acertada integración de la parrilla y los faros delanteros. Es fácil imaginar lo bien que lucirá en la próxima versión de la F-150 Raptor, que según los rumores llegará con un motor V8 bajo el capó. Pero hasta que la próxima Raptor no llegue, la nueva F-150 contará con 11 versiones de parilla para sus distintas versiones.

Aunque no compartió cuál es su coeficiente de resistencia al aire, Ford dice que esta es la F-150 más aerodinámica en la historia del modelo. Esto lo logra a través de nuevas persianas activas en la parrilla, una nueva toma de aire activa de accionamiento automático, y una nueva geometría para la cabina y el portón trasero.

Motores y mecánica



Aún no conocemos las cifras de potencia y torque de ninguno de estos motores para 2021, pero para que tengan una referencia, los motores más potentes de 2020 son el V8 de 5.0 litros con 395 caballos de fuerza, y el V6 EcoBoost doble turbo de 3.5 litros con 375 caballos de fuerza, sin contar el V6 EcoBoost de 3.5 litros de la Raptor ya que no forma parte de la línea F-150 regular y tiene su motor propio y exclusivo. Todos los motores de la nueva F-150 2021 estarán acoplados a una transmisión automática de 10 velocidades, y todas las versiones de la pickup podrán ser adquiridas con tracción en las cuatro ruedas. Por cierto que Ford merece ser felicitada por no haber caído en la tentación de equipar a la F-150 2021 con un selector rotativo de velocidades. ¡Ya basta de eso!