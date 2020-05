Este es el alto precio que Utah ha pagado para posicionarse como uno de los estados mejor preparados para el coronavirus

Una compra en particular se produjo después de que las autoridades estatales descubrieran a principios de abril que no solo quedaban días sino horas para quedarse sin los hisopos necesarios para los kits de prueba COVID-19 , dijo Anderson.

"Al principio recibí más de 1,000 respuestas a nuestras solicitudes de PPE, pero no todas fueron legítimas", dijo Hughes. "Algunos de ellos me pidieron que me reuniera con ellos en los callejones para entregar el EPP, otros me pidieron que volara a diferentes estados para poder conocerlos, y simplemente no nos sentimos cómodos con ninguno de ellos".